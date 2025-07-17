Россия атаковала дронами Днепр и область: есть погибший и много раненых

По его словам, военные уничтожили 22 вражеских дрона, но попаданий избежать не удалось.

В частности, под массированной атакой оказался город Днепр.

"В областном центре погиб один человек. Еще 5 пострадали. Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них - в тяжелом состоянии. 70-летний пострадавший оправляться будет дома. Возникло сразу несколько пожаров. Повреждены предприятия", - написал Лысак.

В области было громко в Днепровском районе, в частности в Солонянской и Слобожанской громадах. В результате атаки изуродованы хозяйственная постройка и теплица.

В Никопольском районе враг бил FPV-дронами и из РСЗО "Град" и сбросил боеприпас с БпЛА. От ударов пострадали город Никополь и Марганецкая громада.

"Пострадали пять человек. Мужчины 31, 42, 65 лет и 58-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. 21-летний парень лечиться будет дома. Загорелось авто. Изуродованы частный дом и хозяйственная постройка", - сообщил Лысак.

Глава ОГА добавил, что агрессор также попал FPV-дронами по Межевской громаде Синельниковского района. В результате атаки повреждена инфраструктура.

Фото: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак (https://t.me/dnipropetrovskaODA)