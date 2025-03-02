РФ атакувала дронами будинок під Хмельницьким: є постраждала та відключення світла

Атака РФ по Україні

Росія в ніч на 2 березня випустила Україною 79 дронів. Сили протиповітряної оборони працювали у 13 областях.

Крім того, в ніч на 2 березня Росія обстріляла Краматорськ, одна людина загинула, ще двоє було поранено.

Також увечері 1 березня була атакована багатоповерхівка у Запоріжжі, постраждала жінка, кількох людей вдалося врятувати.

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