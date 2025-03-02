РФ атаковала дронами дом под Хмельницким: есть пострадавшая и отключения света

Российская армия атаковала дронами Хмельницкий район 2 марта. Загорелся дом, пострадала женщина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.
"Хмельницкая область: женщина получила травмы в результате вражеского обстрела", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.
Последствия обстрела Хмельницкой области 2 марта (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Так, по данным спасателей, ночью в селе Пироговцы Хмельницкого района в результате удара вражеского БПЛА произошел пожар и разрушения на территории частного дома.
"Пожар ликвидирован. Взрывной волной повреждены 9 жилых домов. К сожалению, травмировалась женщина 1949 года рождения", - отметили в ГСЧС.
Взрывной волной повреждены десять частных домохозяйств: в них выбиты окна, двери и повреждена кровля.
"Также получили повреждения электротрансформатор, линии электропередач и крыша ангара одного из предприятий", - отметил Тюрин.
По данным главы ОВА, из-за повреждения электросетей отключена часть абонентов.
"Без электроснабжения остались 266 частных абонентов и 11 юридических лиц. На восстановительные работы привлечены энергетики и в кратчайшие сроки планируется запитка потребителей электричества", - рассказал он.
Россия в ночь на 2 марта выпустила по Украине 79 дронов. Силы противовоздушной обороны работали в 13 областях.
Кроме того, в ночь на 2 марта Россия обстреляла Краматорск, один человек погиб, еще двое были ранены.
Также вечером 1 марта была атакована многоэтажка в Запорожье, пострадала женщина, нескольких людей удалось спасти.
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