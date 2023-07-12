Росія атакувала Черкаську область дронами: є влучання та постраждалі

Цієї ночі повітряна тривога у Черкаській області тривала понад три з половиною години. Росіяни атакували регіон дронами типу "Шахед" іранського виробництва.

"Маємо влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа - натепер уже ліквідована", - зазначив Табурець.

Через атаку ворога двох людей з опіками госпіталізували. Фахівці проводять обстеження території.

Нічна атака дронів

Нагадаємо, цієї ночі російська армія вкотре атакувала Україну іранськими "Шахедами". Окупанти випустили 15 дронів з північно-східного напрямку. Українська протиповітряна оборона збила 11 ударних безпілотників.

Як повідомлялося, ворог намагався атакувати столицю України. На щастя, захисники цієї ночі збили всі ворожі дрони, які летіли на Київ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.