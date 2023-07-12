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Нічна атака "Шахедів" на Київ: сили ППО знищили всі ворожі цілі

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Середа 12 липня 2023 04:15
Нічна атака "Шахедів" на Київ: сили ППО знищили всі ворожі цілі Фото: сили ППО знищили всі ворожі цілі довкола Києва (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Київ та область за допомогою дронів-камікадзе. Сили ППО знищили всі ворожі цілі у районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю. Цього разу, за попередньою інформацією, він знов використав баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Після понад тижневої перерви, противник другий день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву. Повітряна тривога тривала понад 2 години", - йдеться у повідомленні КМВА.

Повідомляється, що всі ворожі цілі у повітряному просторі навколо Києва були виявлені та знищені силами ППО. Інформації про постраждалих чи руйнування на даний момент не надходило. Дані оперативної інформації оновлюються та уточнюються.

Нічні атаки дронів-камікадзе по Україні

Останнім часом росіяни відчувають дефіцит точних крилатих та балістичних ракет, тому найчастіше для ударів по мирних містах України використовують дрони-камікадзе.

Так, у ніч на 11 липня росіяни в черговий раз атакували територію України за допомогою БПЛА та ракет, через що в деяких регіонах було оголошено повітряну тривогу. Крім цього, повідомлялося про вибухи у Черкаській та Одеській областях, їх ймовірна причина – робота ППО.

Згодом стало відомо, що цієї ночі російські окупанти атакували Україну іранськими дронами Shahed-136/131. Сили ППО "приземлили" 26 із 28 повітряних цілей.

Про роботу Сил протиповітряної оборони повідомляли і в Київській області. Там ППО "працювала" по ворожих дронах. Усі цілі були знищені.

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