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Росія атакувала Черкаську область дронами: є влучання та постраждалі

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Черкаси, Середа 12 липня 2023 08:19
Росія атакувала Черкаську область дронами: є влучання та постраждалі Фото: окупанти дронами атакували Черкаську область (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 12 липня атакували Черкаську область дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є влучання у нежитлову інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.

Цієї ночі повітряна тривога у Черкаській області тривала понад три з половиною години. Росіяни атакували регіон дронами типу "Шахед" іранського виробництва.

"Маємо влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа - натепер уже ліквідована", - зазначив Табурець.

Через атаку ворога двох людей з опіками госпіталізували. Фахівці проводять обстеження території.

Нічна атака дронів

Нагадаємо, цієї ночі російська армія вкотре атакувала Україну іранськими "Шахедами". Окупанти випустили 15 дронів з північно-східного напрямку. Українська протиповітряна оборона збила 11 ударних безпілотників.

Як повідомлялося, ворог намагався атакувати столицю України. На щастя, захисники цієї ночі збили всі ворожі дрони, які летіли на Київ.

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