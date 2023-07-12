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Россия атаковала Черкасскую область дронами: есть попадание и пострадавшие

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Черкассы, Среда 12 июля 2023 08:19
Россия атаковала Черкасскую область дронами: есть попадание и пострадавшие Фото: оккупанты дронами атаковали Черкасскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 12 июля атаковали Черкасскую область дронами-камикадзе. В результате атаки есть попадание в нежилую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.

Этой ночью воздушная тревога в Черкасской области длилась более трех с половиной часов. Россияне атаковали регион дронами типа "Шахед" иранского производства.

"Имеем попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате этого там возник пожар - теперь уже ликвидирован", - отметил Табурец.

Из-за атаки врага двух человек с ожогами госпитализировали. Специалисты проводят обследование территории.

Ночная атака дронов

Напомним, этой ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину иранскими "Шахедами". Оккупанты выпустили 15 дронов с северо-восточного направления. Украинская противовоздушная оборона сбила 11 ударных беспилотников.

Как сообщалось, враг пытался атаковать столицу Украины. К счастью, защитники этой ночью сбили все вражеские дроны, которые летели на Киев.

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