Россия атаковала Черкасскую область дронами: есть попадание и пострадавшие

Российские оккупанты в ночь на 12 июля атаковали Черкасскую область дронами-камикадзе. В результате атаки есть попадание в нежилую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.

Этой ночью воздушная тревога в Черкасской области длилась более трех с половиной часов. Россияне атаковали регион дронами типа "Шахед" иранского производства.

"Имеем попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате этого там возник пожар - теперь уже ликвидирован", - отметил Табурец.

Из-за атаки врага двух человек с ожогами госпитализировали. Специалисты проводят обследование территории.

Ночная атака дронов

Напомним, этой ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину иранскими "Шахедами". Оккупанты выпустили 15 дронов с северо-восточного направления. Украинская противовоздушная оборона сбила 11 ударных беспилотников.

Как сообщалось, враг пытался атаковать столицу Украины. К счастью, защитники этой ночью сбили все вражеские дроны, которые летели на Киев.

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