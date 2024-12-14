Росія атакує Україну "Шахедами": де існує загроза застосування дронів

Нагадаємо, що з вечора 13 і до самого ранку 14 грудня Росія запустила по Україні 132 дрони під час атаки.

Станом на 9 ранку сили ППО України збили 58 безпілотників різного типу. Локально було втрачено 72 ворожих БпЛА, два повернулися в Росію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.