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Россия атакует Украину "Шахедами": где существует угроза применения дронов

Фото: военные фиксируют вражеские дроны над Украиной (коллаж, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером, 14 декабря, российские военные снова запустили по Украине дроны. В ряде областей Украины продолжается тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По последним данным, по состоянию на 21:19 вражеские дроны двигались следующим образом:

  • БпЛА на севере Киевской области курсом на Житомирскую;
  • БпЛА на западе Сумской области курсом на Черниговскую;
  • БпЛА на востоке Сумской области - курс западный и юго-западный;
  • БпЛА на юге Сумской области курсом на Полтавскую;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавской курсом на Харьковскую;
  • БпЛА в центральной части Харьковской области курсом на Харьков и на запад;
  • БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей курсом на Днепропетровскую;
  • БпЛА на севере Черниговской области - курс северный;
  • также зафиксировано БпЛА на Миргород с севера.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:46 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. В то же время на карте до сих пор уже в течение многих месяцев Луганская область и оккупированный Крым обозначены темно-красным цветом.

 

Напомним, что с вечера 13 и до самого утра 14 декабря Россия запустила по Украине 132 дрона во время атаки.

По состоянию на 9 утра силы ПВО Украины сбили 58 беспилотников разного типа. Локальна были потеряны 72 вражеских БпЛА, два вернулись в Россию.

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