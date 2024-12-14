Россия атакует Украину "Шахедами": где существует угроза применения дронов

Напомним, что с вечера 13 и до самого утра 14 декабря Россия запустила по Украине 132 дрона во время атаки.

По состоянию на 9 утра силы ПВО Украины сбили 58 беспилотников разного типа. Локальна были потеряны 72 вражеских БпЛА, два вернулись в Россию.

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