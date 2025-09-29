Росія атакує Україну "Шахедами": де фіксуються ворожі дрони

За даними Повітряних сил, перші ворожі дрони у повітряному просторі України почали фіксуватись близько 18:00 вечора. Наразі тривога шириться у північних, східних та центральних областях.

Де виявлено дрони станом на 21:00:

групи БпЛА на Чернігівщині продовжують у центральній частині;

БпЛА на сході та півдні Сумщини, курс західний;

БпЛА наближається до Харкова з південного сходу;

декілька БпЛА в р-ні Кам'янського (Дніпропетровщина), вектор руху Кривий Ріг;

БпЛА на Вінниччині наближається до Немирова зі сходу, курс західний.

Мешканців регіонів, де лунає повітряна тривога, просять зберігати спокій і за небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу