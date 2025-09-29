UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росія атакує Україну "Шахедами": де фіксуються ворожі дрони

Ілюстративне фото: росіяни запустили "Шахеди" 29 вересня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері понеділка, 29 вересня, запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано на півночі та в центрі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші ворожі дрони у повітряному просторі України почали фіксуватись близько 18:00 вечора. Наразі тривога шириться у північних, східних та центральних областях.

Де виявлено дрони станом на 21:00:

  • групи БпЛА на Чернігівщині продовжують у центральній частині;
  • БпЛА на сході та півдні Сумщини, курс західний;
  • БпЛА наближається до Харкова з південного сходу;
  • декілька БпЛА в р-ні Кам'янського (Дніпропетровщина), вектор руху Кривий Ріг;
  • БпЛА на Вінниччині наближається до Немирова зі сходу, курс західний.

Мешканців регіонів, де лунає повітряна тривога, просять зберігати спокій і за небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

Обстріл 29 вересня

Російська армія ввечері неділі, 28 вересня, запустила по території України декілька груп ударних дронів. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у низці областей.

Зокрема, російські війська завдали серії атак по громадах Дніпропетровської області, використовуючи ударні безпілотники, важку артилерію та FPV-дрони.

