Россия атакует Украину "Шахедами": где фиксируются вражеские дроны

По данным Воздушных сил, первые вражеские дроны в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 18:00 вечера. Сейчас тревога распространяется в северных, восточных и центральных областях.

Где обнаружены дроны по состоянию на 21:00:

группы БпЛА на Черниговщине продолжают в центральной части;

БпЛА на востоке и юге Сумщины, курс западный;

БпЛА приближается к Харькову с юго-востока;

несколько БпЛА в р-не Каменского (Днепропетровщина), вектор движения Кривой Рог;

БпЛА в Винницкой области приближается к Немирову с востока, курс западный.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и при опасности немедленно направляться в укрытия. Также в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога