Россия атакует Украину "Шахедами": где фиксируются вражеские дроны

Российская армия вечером понедельника, 29 сентября, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксированы на севере и в центре страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, первые вражеские дроны в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 18:00 вечера. Сейчас тревога распространяется в северных, восточных и центральных областях.
Где обнаружены дроны по состоянию на 21:00:
Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и при опасности немедленно направляться в укрытия. Также в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.
Российская армия вечером воскресенья, 28 сентября, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в ряде областей.
В частности, российские войска нанесли серии атак по общинам Днепропетровской области, используя ударные беспилотники, тяжелую артиллерию и FPV-дроны.