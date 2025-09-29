RU

Россия атакует Украину "Шахедами": где фиксируются вражеские дроны

Иллюстративное фото: россияне запустили "Шахеды" 29 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером понедельника, 29 сентября, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксированы на севере и в центре страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые вражеские дроны в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 18:00 вечера. Сейчас тревога распространяется в северных, восточных и центральных областях.

Где обнаружены дроны по состоянию на 21:00:

  • группы БпЛА на Черниговщине продолжают в центральной части;
  • БпЛА на востоке и юге Сумщины, курс западный;
  • БпЛА приближается к Харькову с юго-востока;
  • несколько БпЛА в р-не Каменского (Днепропетровщина), вектор движения Кривой Рог;
  • БпЛА в Винницкой области приближается к Немирову с востока, курс западный.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и при опасности немедленно направляться в укрытия. Также в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

 

Обстрел 29 сентября

Российская армия вечером воскресенья, 28 сентября, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в ряде областей.

В частности, российские войска нанесли серии атак по общинам Днепропетровской области, используя ударные беспилотники, тяжелую артиллерию и FPV-дроны.

