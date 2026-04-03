Росія атакує Україну крилатими ракетами, є загроза "Кинджалів"

Російські війська сьогодні зранку, 3 квітня, запустили по Україні крилаті ракети, також повідомляється про зліт МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що перші ракети залетіли у повітряний простір України через Харківську область. Також повідомляється про зліт літаків МіГ-31К у РФ, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
За словами начальника Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, раніше у небо були підняті в небо бомбардувальники стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160.
За його словами, атака зі стратегічної авіації виглядає класичною. Тобто росіяни атакують з дальніх рубежів – з району Каспію, Волгодонська чи з Волгоградської області, й запускають ракети.
За словами глави КМВА Артура Ткаченка, на підступах до столиці фіксуються ворожі ударні дрони. Крім того, в повітряному просторі України зафіксовано рух крилатих ракет.
"Прошу, подбайте про власну безпеку. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", - підкреслив Ткаченко.
Нагадаємо, з вечора 2 квітня і до ранку 3 квітня російські окупанти здійснюють масовану атаку по Україні, застосовуючи дрони та ракети. Під ударами опинилися одразу кілька регіонів, вже відомо про загиблих, постраждалих та руйнування.
Також російські війська сьогодні вночі та під ранок, 3 квітня, атакували кілька громад Дніпропетровської області, зокрема під ударом був й Павлоград. Також вибухи лунали у Запоріжжі, Вінницькій, Черкаській областях та інших регіонах.
Окрім того, російські війська зранку вдарили дроном по маршрутці у Херсоні. В результаті обстрілу відомо про кількох поранених.