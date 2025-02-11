Росія атакує Україну крилатими ракетами: що відомо

Починаючи з ночі моніторингові канали інформували про зліт стратегічних бомбардувальників РФ. Проте офіційного підтвердження не було.

Наразі ракети вже зафіксовано у Сумській області, які рухаються у напрямку Полтавської.

Оновлено о 06:41

"Ракети від Росії - це підтвердження того, що Путіна цікавить виключно війна", - відреагував на атаку глава ОП Андрій Єрмак.

Оновлено о 06:42

У Повітряних силах закликали мешканців Полтави перейти в укриття, оскільки з північного заходу летять крилаті ракети.

Оновлено о 06:48

У Полтаві пролунали звуки вибухів, пишуть у ЗМІ.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:40 карта повітряних тривог має такий вигляд. Сигнал майже по всій країні.