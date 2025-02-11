Россия атакует Украину крылатыми ракетами: что известно

Начиная с ночи мониторинговые каналы информировали о взлете стратегических бомбардировщиков РФ. Однако официального подтверждения не было.

Сейчас ракеты уже зафиксированы в Сумской области, которые движутся в направлении Полтавской.

Обновлено в 06:41

"Ракеты от России - это подтверждение того, что Путина интересует исключительно война", - отреагировал на атаку глава ОП Андрей Ермак.

Обновлено в 06:42

В Воздушных силах призвали жителей Полтавы перейти в укрытие, поскольку с северо-запада летят крылатые ракеты.

Обновлено в 06:48

В Полтаве раздались звуки взрывов, пишут в СМИ.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:40 карта воздушных тревог выглядит так. Сигнал почти по всей стране.