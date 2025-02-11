Россия атакует Украину крылатыми ракетами: что известно

Утром, 11 февраля, Российская Федерация снова атакует Украину крылатыми ракетами. Уже есть первые фиксации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Начиная с ночи мониторинговые каналы информировали о взлете стратегических бомбардировщиков РФ. Однако официального подтверждения не было.
Сейчас ракеты уже зафиксированы в Сумской области, которые движутся в направлении Полтавской.
"Ракеты от России - это подтверждение того, что Путина интересует исключительно война", - отреагировал на атаку глава ОП Андрей Ермак.
В Воздушных силах призвали жителей Полтавы перейти в укрытие, поскольку с северо-запада летят крылатые ракеты.
В Полтаве раздались звуки взрывов, пишут в СМИ.
По состоянию на 06:40 карта воздушных тревог выглядит так. Сигнал почти по всей стране.
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