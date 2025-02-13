Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Російські обстріли України

В ніч на 12 лютого російські терористи випустили по Києву сім балістичних ракет "Іскандер-М". Сили ППО збили шість із них.

Перед ракетним ударом, агресор також випустив по Україні 71 ударний БпЛА, 40 з них були локаційно втрачені.

Один із "Шахедів" вдарив по об'єкту критичної інфраструктури у Чернігівській області. В місці ураження спалахнула пожежа, є поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.