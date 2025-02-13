Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Російські терористи вкотре запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші дрони почали залітати у повітряний простір України ввечері 12 лютого. Ближче до півночі їхня кількість зросла.
Станом на 0:18 ворожі БпЛА рухалися:
О 0:23 військові повідомили про активність БпЛА на півночі Чернігівської, Дніпропетровської, Харківської та Сумської областей, можлива робота ППО.
Також оголошено повітряну тривогу в Київській області (без столиці) через загрозу застосування ударних БпЛА.
Станом на 0:54 ворожі дрони рухалися:
Станом на 01:33 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
В ніч на 12 лютого російські терористи випустили по Києву сім балістичних ракет "Іскандер-М". Сили ППО збили шість із них.
Перед ракетним ударом, агресор також випустив по Україні 71 ударний БпЛА, 40 з них були локаційно втрачені.
Один із "Шахедів" вдарив по об'єкту критичної інфраструктури у Чернігівській області. В місці ураження спалахнула пожежа, є поранені.
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