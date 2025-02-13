Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские террористы снова запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые дроны начали залетать в воздушное пространство Украины вечером 12 февраля. Ближе к полуночи их количество возросло.
По состоянию на 0:18 вражеские БпЛА двигались:
В 0:23 военные сообщили об активности БпЛА на севере Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, возможна работа ПВО.
Также объявлена воздушная тревога в Киевской области (без столицы) из-за угрозы применения ударных БпЛА.
По состоянию на 0:54 вражеские дроны двигались:
По состоянию на 0:59 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
В ночь на 12 февраля российские террористы выпустили по Киеву семь баллистических ракет "Искандер-М". Силы ПВО сбили шесть из них.
Перед ракетным ударом, агрессор также выпустил по Украине 71 ударный БпЛА, 40 из них были локально потеряны.
Один из "Шахедов" ударил по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области. В месте прилета вспыхнул пожар, есть раненые.
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