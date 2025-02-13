Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские обстрелы Украины

В ночь на 12 февраля российские террористы выпустили по Киеву семь баллистических ракет "Искандер-М". Силы ПВО сбили шесть из них.

Перед ракетным ударом, агрессор также выпустил по Украине 71 ударный БпЛА, 40 из них были локально потеряны.

Один из "Шахедов" ударил по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области. В месте прилета вспыхнул пожар, есть раненые.

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