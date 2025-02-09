Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Атака Росії та ситуація на фронті

Ввечері у суботу, 8 лютого, у Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу ударів БпЛА.

За минулу добу на фронті було зафіксовано понад 120 бойових зіткнень. Майже половина з них відбулася на Покровському напрямку.

Вдень 8 лютого над Бахмутським районом українські захисники збили російський штурмовик Су-25.

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