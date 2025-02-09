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Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где угроза ударов

Фото: Украина под атакой российских ударных дронов "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые группы дронов начали залетать около 20:00 с северо-восточного и восточного направления. Позже их стало больше.

Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:31, вражеские БПЛА двигались:

  • несколько групп в восточной/центральной/южной/северной частях Черниговской области, курс западный;
  • в центральной и южной частях Сумской области, курс западный;
  • на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный;
  • в восточной части Полтавской области, курс западный;
  • в северной и восточной части Кировоградской области, курс западный;
  • из Херсонской курсом на Николаевскую и Кировоградскую области.

В 00:03 объявлена воздушная тревога в городе Киеве. В Воздушных силах сообщили о приближении БпЛА в направлении столицы с северо-восточного направления.

По данным мониторинговых каналов, в сторону Киевской области движутся 25 дронов из Черниговской и Полтавской областей.

По состоянию на 01:02 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

 

Атака России и ситуация на фронте

Вечером в субботу, 8 февраля, в Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы ударов БпЛА.

За минувшие сутки на фронте было зафиксировано более 120 боевых столкновений. Почти половина из них произошла на Покровском направлении.

Днем 8 февраля над Бахмутским районом украинские защитники сбили российский штурмовик Су-25.

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