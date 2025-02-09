Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где угроза ударов

Первые группы дронов начали залетать около 20:00 с северо-восточного и восточного направления. Позже их стало больше.

Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:31, вражеские БПЛА двигались:

несколько групп в восточной/центральной/южной/северной частях Черниговской области, курс западный;

в центральной и южной частях Сумской области, курс западный;

на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный;

в восточной части Полтавской области, курс западный;

в северной и восточной части Кировоградской области, курс западный;

из Херсонской курсом на Николаевскую и Кировоградскую области.

В 00:03 объявлена воздушная тревога в городе Киеве. В Воздушных силах сообщили о приближении БпЛА в направлении столицы с северо-восточного направления.

По данным мониторинговых каналов, в сторону Киевской области движутся 25 дронов из Черниговской и Полтавской областей.

По состоянию на 01:02 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)