Росія атакує Україну дронами: де оголосили тривогу

В ніч на 1 грудня російські військові не полишають спроб атакувати Україну дронами. Проте вже не так масштабно, як раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Повітряних сил ЗСУ".
Згідно з останніми повідомленнями, рух ворожих дронів наступний:
Через короткий проміжок часу, станом на 00:59, військові ще раз уточнили, що існує загроза застосування ворожих ударних БпЛА. Зокрема, для Київської, Черкаської та Дніпропетровської областей.
Станом на 01:01 сигнал повітряної продовжується у Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областях.
Нагадаємо, що минулої ночі росіяни теж випустили по Україні 10 "Шахедів" і БпЛА невстановленого типу. Силами ППО було збито 8 безпілотників, один було локаційно втрачено, а ще один полетів на окуповану територію.
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