UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Росія атакує Україну дронами: де оголосили тривогу

Фото: Росія атакує Україну Шахедами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 1 грудня російські військові не полишають спроб атакувати Україну дронами. Проте вже не так масштабно, як раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Повітряних сил ЗСУ".

Згідно з останніми повідомленнями, рух ворожих дронів наступний:

  • БпЛА у Сумській області - курс південний, південно-західний;
  • БпЛА на півночі та в центрі Чернігівської області - курс південний, південно-західний;
  • БпЛА на межі Чернігівської і Полтавської областей - курс західний;
  • БпЛА на сході Кіровоградської області змінює курс в напрямку Дніпропетровської.

Через короткий проміжок часу, станом на 00:59, військові ще раз уточнили, що існує загроза застосування ворожих ударних БпЛА. Зокрема, для Київської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:01 сигнал повітряної продовжується у Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областях.

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни теж випустили по Україні 10 "Шахедів" і БпЛА невстановленого типу. Силами ППО було збито 8 безпілотників, один було локаційно втрачено, а ще один полетів на окуповану територію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні