Россия атакует Украину дронами: где объявили тревогу

Согласно последним сообщениям, движение вражеских дронов следующее:

БпЛА в Сумской области - курс южный, юго-западный;

БпЛА на севере и в центре Черниговской области - курс южный, юго-западный;

БпЛА на границе Черниговской и Полтавской областей - курс западный;

БпЛА на востоке Кировоградской области меняет курс в направлении Днепропетровской.

Через короткий промежуток времени, по состоянию на 00:59, военные еще раз уточнили, что существует угроза применения вражеских ударных БпЛА. В частности, для Киевской, Черкасской и Днепропетровской областей.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:01 сигнал воздушной продолжается в Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.