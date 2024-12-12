Росія атакує Україну дронами: де наразі існує загроза

Нагадаємо, що сьогодні ввечері росіяни окупанти намагалися атакувати дронами, зокрема й Київ. Зокрема, уламки одного з БпЛА впали в Печерському районі.

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