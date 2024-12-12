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Росія атакує Україну дронами: де наразі існує загроза

Ілюстративне фото: дрони ворога зафіксовано у багатьох областях (колаж, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Росія декілька днів поспіль фактично не атакувала Україну дронами. Однак у четвер, 12 грудня, поновила атаки і наразі над країною дуже багато ворожих БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Згідно останньої інформації, станом на 23:20 ситуація щодо ворожих ударних дронів наступна:

  • БпЛА У Сумській області, курс - південно-західний/північний;
  • БпЛА на півночі Полтавської області, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на південному сході Чернігівської області, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на південному сході Харківської області, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на північному заході Вінницької області, курс - північно-західний;
  • БпЛА на північному сході Кіровоградської обалсті, курс- південно-західний;
  • БпЛА на північному сході Черкаської області, курс- південно-західний;
  • БпЛА на південному сході Запорізької області, курс - північний;
  • також існує загроза застосування ворожих дронів для Хмельницької області з північно-східного напрямку;
  • крім того, зафіксовано рух БпЛА з північного сходу в напрямку Кременчука та Черкас.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:28 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері росіяни окупанти намагалися атакувати дронами, зокрема й Київ. Зокрема, уламки одного з БпЛА впали в Печерському районі.

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