Росія атакує Україну дронами: де наразі існує загроза

Росія декілька днів поспіль фактично не атакувала Україну дронами. Однак у четвер, 12 грудня, поновила атаки і наразі над країною дуже багато ворожих БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Згідно останньої інформації, станом на 23:20 ситуація щодо ворожих ударних дронів наступна:
Станом на 23:28 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері росіяни окупанти намагалися атакувати дронами, зокрема й Київ. Зокрема, уламки одного з БпЛА впали в Печерському районі.
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