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Россия атакует Украину дронами: где сейчас существует угроза

Иллюстративное фото: дроны врага зафиксированы во многих областях (коллаж, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Россия несколько дней подряд фактически не атаковала Украину дронами. Однако в четверг, 12 декабря, возобновила атаки и сейчас над страной очень много вражеских БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Согласно последней информации, по состоянию на 23:20 ситуация по вражеским ударным дронам следующая:

  • БпЛА в Сумской области, курс - юго-западный/северный;
  • БпЛА на севере Полтавской области, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Черниговской области, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Харьковской области, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-западе Винницкой области, курс - северо-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Кировоградской обалсти, курс- юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Черкасской области, курс- юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Запорожской области, курс - северный;
  • также существует угроза применения вражеских дронов для Хмельницкой области с северо-восточного направления;
  • кроме того, зафиксировано движение БпЛА с северо-востока в направлении Кременчуга и Черкасс.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:28 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в большинстве областей.

Напомним, что сегодня вечером россияне оккупанты пытались атаковать дронами в том числе Киев. В частности, обломки одного из БпЛА упали в Печерском районе.

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