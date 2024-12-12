Россия атакует Украину дронами: где сейчас существует угроза

Напомним, что сегодня вечером россияне оккупанты пытались атаковать дронами в том числе Киев. В частности, обломки одного из БпЛА упали в Печерском районе.

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