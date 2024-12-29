Росія атакує Україну дронами: де існує загроза

Російські загарбники пізно ввечері, 29 грудня, запустили у бік України ударні безпілотники. Ворожі дрони фіксувалися на північному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил Збройних сил України.
За даними військових ворожі безпілотники вже помітили на півночі України. Зокрема в Повітряних силах зауважили, що дрони йдуть за кількома напрямками:
Зауважимо, що через небезпеку атаки дронів в кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Карта повітряних тривог станом на 21:30 виглядає так:
Нагадаємо, російські загарбники дуже активно застосовують ударні безпілотники, зокрема "Шахеди" іранського виробництва під час повітряних ударів по території України.
Зокрема сьогодні росіяни атакували "Шахедами" Миколаївську область. Під ударом були Очаків і Чорноморська громада, є поранений.
Зауважимо, що в ніч на 28 грудня росіяни також атакували Україну 16 дронами. ППО збила майже всі безпілотники.
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