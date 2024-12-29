RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Россия атакует Украину дронами: где угроза

Фото: Россия атакует Украину дронами (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские захватчики поздно вечером, 29 декабря, запустили в сторону Украины ударные беспилотники. Вражеские дроны фиксировались на северном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По данным военных вражеские беспилотники уже заметили на севере Украины. В частности в Воздушных силах отметили, что дроны идут по нескольким направлениям:

  • "Шахэды" на севере Днепропетровской области идут курсом на Полтавскую область.
  • "Шахеды" на севере Донецкой области идут курсом на Днепропетровскую и Харьковскую области.

Заметим, что из-за опасности атаки дронов в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог по состоянию на 21:30 выглядит так:

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские захватчики очень активно применяют ударные беспилотники, в частности "Шахеды" иранского производства во время воздушных ударов по территории Украины.

В частности сегодня россияне атаковали "Шахедами" Николаевскую область. Под ударом были Очаков и Черноморская община, есть раненый.

Заметим, что в ночь на 28 декабря россияне также атаковали Украину 16 дронами. ПВО сбила почти все беспилотники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныАтака дронов