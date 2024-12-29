Россия атакует Украину дронами: где угроза

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские захватчики очень активно применяют ударные беспилотники, в частности "Шахеды" иранского производства во время воздушных ударов по территории Украины.

В частности сегодня россияне атаковали "Шахедами" Николаевскую область. Под ударом были Очаков и Черноморская община, есть раненый.

Заметим, что в ночь на 28 декабря россияне также атаковали Украину 16 дронами. ПВО сбила почти все беспилотники.

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