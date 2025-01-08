Атака "Шахедів": в Києві працювала ППО
У Києві вночі, 8 січня, після оголошення повітряної тривоги розпочалася робота протиповітряної оборони. У бік столиці фіксувався рух безпілотників противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Чиновник розповів про відбиття повітряної атаки у столиці близько пів на другу годину ночі.
Він також закликав мешканців міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги через ворожі безпілотники.
"В Києві працює ППО! Перебувайте в безпечних місцях!" - йдеться в публікації керівника КМВА в Telegram.
Перед тим у Повітряних силах інформували про рух БПЛА ворога у напрямку столиці.
Оновлено: відбій тривоги
О 02:00 у Київській міській війсковій адміністрації заявили про відбій загрози повітряної атаки для столиці.
Нічна атака із застосуванням безпілотників
Нагадаємо, близько години тому повідомлялося про роботу ППО також у Київській області. Причиною також є ударні безпілотники противника, які фіксувалися у повітряному просторі регіону.
Як повідомлялося раніше, ще ввечері 7 січня російські окупанти запустили ударні безпілотники, зокрема типу "Шахед", у бік України. Через загрозу дронів-камікадзе у низці областей оголосили повітряну тривогу.
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