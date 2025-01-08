Атака "Шахедів": в Києві працювала ППО

У Києві вночі, 8 січня, після оголошення повітряної тривоги розпочалася робота протиповітряної оборони. У бік столиці фіксувався рух безпілотників противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка .

Чиновник розповів про відбиття повітряної атаки у столиці близько пів на другу годину ночі.

Він також закликав мешканців міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги через ворожі безпілотники.

"В Києві працює ППО! Перебувайте в безпечних місцях!" - йдеться в публікації керівника КМВА в Telegram.

Перед тим у Повітряних силах інформували про рух БПЛА ворога у напрямку столиці.

Оновлено: відбій тривоги

О 02:00 у Київській міській війсковій адміністрації заявили про відбій загрози повітряної атаки для столиці.

Нічна атака із застосуванням безпілотників

Нагадаємо, близько години тому повідомлялося про роботу ППО також у Київській області. Причиною також є ударні безпілотники противника, які фіксувалися у повітряному просторі регіону.

Як повідомлялося раніше, ще ввечері 7 січня російські окупанти запустили ударні безпілотники, зокрема типу "Шахед", у бік України. Через загрозу дронів-камікадзе у низці областей оголосили повітряну тривогу.