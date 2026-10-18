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РФ вночі атакувала Україну "Іскандером" та дронами, є прильоти: як відпрацювала ППО

08:34 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
РФ вночі атакувала Україну "Іскандером" та дронами, є прильоти: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: сили ППО збили 152 дрона (Getty Images)
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У ніч на 18 жовтня Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 180 ударними дронами. Попри успішну роботу ППО, зафіксовано десятки влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 180 ударними безпілотниками типу Shahed (26 із них - реактивні), S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське.

Також одна балістична ракета "Іскандер-М" була запущена із Воронезької обл. РФ.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 152 ворожі безпілотники типу Shahed (16 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня російські окупанти вдарили по житловому будинку в Запоріжжі. Загинула 27-річна жінка.

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