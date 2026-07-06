UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія атакує "Калібрами", Х-101 і балістикою: все про обстріл України

01:36 06.07.2026 Пн
2 хв
Що наразі відомо про атаку Росії?
aimg Катерина Коваль
Фото: пуски безпілотників з території РФ фіксували протягом дня (Getty Images)

Уночі 6 липня Росія запустила по Україні крилаті ракети "Калібр" зі стратегічної авіації. В України оголосили масштабну повітряну тривогу.

РБК-Україна повідомляє все, що відомо про атаку на Україну.

Головне

  • Росія здійснила пуски крилатих ракет "Калібр"
  • Пуски здійснили зі стратегічної авіації - Ту-95МС та Ту-160
  • Київ під атакою балістичних ракет та дронів
  • До повітряного простору України увійшли крилаті ракети

О 01:12 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ракетного озброєння. Через кілька хвилин, групу ракет "Калібр" зафіксували на напрямку Кіровоградщини.

Ракети зафіксували вздовж межі Миколаївської та Кіровоградської областей - вони рухалися у напрямку Вінниччини. Згодом, о 01:25, стало відомо, що попередньо пуски крилатих ракет здійснили літаки стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160.

Оновлено 1:36

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та рух ракет на Київ.

"Прошу всіх не ігнорувати небезпеку та перебувати в укриттях до відбою. Бережіть себе та своїх близьких", - дописав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

В Києві пролунали вибухи, місто атакують балістикою. Відбулося декілька хвиль пусків балістичних ракет. До міста, за повідомленнями Повітряних сил, з півночі та сходу насуваються групи ударних безпілотників.

Оновлено 2:55

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що до повітряного простору України увійшли крилаті ракети, вони рухаються з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.

В ніч на 2 липня окупанти авдавали масованого удару по Києву ракетами та ударними дронами. Тоді одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Дарницькому районі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниРакети