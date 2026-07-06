Росія атакує "Калібрами", Х-101 і балістикою: все про обстріл України

Уночі 6 липня Росія запустила по Україні крилаті ракети "Калібр" зі стратегічної авіації. В України оголосили масштабну повітряну тривогу.
РБК-Україна повідомляє все, що відомо про атаку на Україну.
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О 01:12 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ракетного озброєння. Через кілька хвилин, групу ракет "Калібр" зафіксували на напрямку Кіровоградщини.
Ракети зафіксували вздовж межі Миколаївської та Кіровоградської областей - вони рухалися у напрямку Вінниччини. Згодом, о 01:25, стало відомо, що попередньо пуски крилатих ракет здійснили літаки стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160.
Оновлено 1:36
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та рух ракет на Київ.
"Прошу всіх не ігнорувати небезпеку та перебувати в укриттях до відбою. Бережіть себе та своїх близьких", - дописав очільник КМВА Тимур Ткаченко.
В Києві пролунали вибухи, місто атакують балістикою. Відбулося декілька хвиль пусків балістичних ракет. До міста, за повідомленнями Повітряних сил, з півночі та сходу насуваються групи ударних безпілотників.
Оновлено 2:55
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що до повітряного простору України увійшли крилаті ракети, вони рухаються з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.
В ніч на 2 липня окупанти авдавали масованого удару по Києву ракетами та ударними дронами. Тоді одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Дарницькому районі.