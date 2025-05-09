Росія атакує на десяти напрямках: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

На фронті від початку доби 9 травня й станом на 16.00 відбулося 80 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують активно штурмувати на Покровському напрямку.

Від цинічних обстрілів з території Російської Федерації постраждали прикордонні населені пункти, зокрема: Архипівка, Миколаївка Чернігівської області; Марчихина Буда, Біла Береза, Уланове, Баранівка, Кучерівка Сумської області; ударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Бояро-Лежачі, Дорошівка Сумської області.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку українські захисники відбивають дві атаки агресора в районі Вовчанська, боєзіткнення на даний час тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів поблизу Липового та в напрямку Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку противник 10 разів атакував в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька, п’ять боїв точаться дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка та в напрямку Новомиколаївки і Троїцького. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 13 атак, п’ять боєзіткнень досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Новополя, Зеленого Поля. Одинадцять боєзіткнень продовжуються.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожі штурми в районах Малих Щербаків та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири спроби просунутись вперед, бої тривають у трьох локаціях.

На Куп’янському, Сіверському та Гуляйпільському напрямках агресор активних наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку українські оборонці відбили три атаки росіян, ще чотири боєзіткнення тривають. Від початку доби противник