Росія активно поширює вплив у країнах Африки, - ISW

Підконтрольний Міноборони РФ "Африканський корпус" 26 січня заявив, що делегація російського оборонного відомства прибула до столиці Буркіна-Фасо, міста Уагадугу.

Відомий прокремлівський військовий блогер стверджував, що делегація Міноборони РФ обговорить права і повноваження російського військового контингенту в Буркіна-Фасо і майбутню співпрацю країни з Росією.

Блогер стверджував, що Буркіна-Фасо, ймовірно, стане "головним координаційним центром" між членами Сахельського альянсу, до якого входять Буркіна-Фасо, Нігер і Малі. Причому формалізація російської військової присутності в Сахелі свідчить про те, що ці відносини, ймовірно, триватимуть роками.

Військовий блогер стверджував, що російські ЗМІ також працюють у Буркіна-Фасо, щоб "конкурувати з французькими ЗМІ" та "створювати лояльний інформаційний простір".

Військова база РФ у Центральноафриканській Республіці

Директор Російського офіцерського союзу міжнародної безпеки (РОСБ) Олександр Іванов заявив російським ЗМІ про "достатність та ефективність" кількох сотень російських військовослужбовців у Центральноафриканській Республіці (ЦАР).

За його словами, такий російський військовий контингент зміцнить позиції Росії в ЦАР у регіоні та продемонструє, що співпраця між державами має "стратегічний довгостроковий характер". Водночас Іванов назвав "явним перебільшенням" заяви радника президента ЦАР про те, що російська військова база у цій країні може вмістити 10 тис. військовослужбовців.

Посол Росії в ЦАР Олександр Бікантов заявив, що створення російської військової бази захистить національний суверенітет країни. За його словами, міністерства оборони РФ і ЦАР обговорюють місце розташування бази, і ще не визначили час прибуття російського військового контингенту і кількість російського персоналу.

"Міністерство фінансів США 26 січня 2023 року запровадило санкції проти РОСБ та Іванова за те, що вони діяли як підставні компанії "Вагнер Груп" у ЦАР. А заяви Іванова в російських державних ЗМІ про майбутні сили Міноборони РФ на теренах цієї африканської країни свідчать про те, що Міноборони Росії вдалося об'єднати деякі колишні структури "Вагнер Груп" у ЦАР", - йдеться в актуальному звіті ISW.

Активність російських найманців в Африці

"Африканський корпус" був створений у листопаді 2023 року та є ініціативою Міноборони РФ з посилення російської військової присутності на Близькому Сході та в Африці. Підрозділ, зокрема, покликаний "вирішувати масштабні та комплексні завдання" з "протидії неоколоніальному впливу Заходу", щоб "підривати його ресурсну базу" в країнах Африки.

У вересні Кремль перекинув більшість "вагнерівців" із Білорусі до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, ЦАР та Мозамбіку. У всіх цих країнах Москва має свої колоніальні та геополітичні інтереси, підтримує їхні військові хунти і заколотників.

На початку грудня Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія намагається втрутитися у ситуацію в нестабільних країнах Африки, використовуючи активність бойовиків "Групи Вагнера" у Центральноафриканській Республіці.

Наприкінці грудня підконтрольний Міноборони РФ підрозділ "Африканський корпус" оголосив кампанію з набору колишніх та чинних співробітників "Групи Вагнера", а також людей, що мають досвід бойових дій на війні в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.