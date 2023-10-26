Росія активно нарощує потужності військових заводів: аналіз супутникових знімків

Казанський авіаційний завод

Фото: Казанський авіаційний завод (radiosvoboda.org)

Казанський авіаційний завод - завод зі структури держкорпорації "Ростех", який розташований біля аеропорту "Борисоглібське" у Казані. На ньому працюють не лише з цивільними літаками, але й зі стратегічними бомбардувальниками з яких Росія завдає ударів по Україні.

За словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, в радянські часи завод був одним із найважливіших стратегічних обʼєктів, оскільки працював з літаками ядерної тріади: Ту-16, Ту-22 й Ту-160. Потужності заводу дозволяють робити модернізацію й ремонт залишків Ту-22М3 та Ту-160.

Цьогоріч Росія звела на території заводу новий великий ангар. Процес зведення було відстежено за допомогою супутникових знімків Maxar та Planet Labs. Перші роботи почали ще у 2018 році, але будівництво прискорилось вже у 2022-му.

В сюжеті "Росія-1" стверджувалось про те, що терористи використовуватимуть ангар нібито для нових цивільних літаків Ту-214, втім експерти вважають, що в цеху також можуть ремонтувати та модернізувати стратегічні бомбардувальники.

"Як ми бачимо, ангар складається із двох частин. Одна з них – приміщення для крупно-вузлової збірки або обслуговування та ремонту, з урахуванням розмірів та наявної руліжної доріжки там одночасно можна обслуговувати три літаки Ту-160. Друга – приміщення із цехами для ремонту, виготовлення або обслуговування агрегатів до літака", - пояснив Анатолій Храпчинський.

Іркутський авіаційний завод

Фото: Іркутський авіаційний завод (radiosvoboda.org)

Профілем авіазаводу є винищувачі Су-30 всіх модифікацій. Літаки є найпопулярнішими у повітряних силах Росії. Згідно з даними міжнародного видання The Military Balance, РФ має близько 120 одиниць вищезгадуваних винищувачів.

Згідно з супутниковими знімками Maxar та Planet Labs, у період з 2019-го по 2021 рік на території заводу з’явилась прибудова з виходом на авіасмугу. Вже в поточному році завершується будівництво ще одного доволі схожого об'єкта. Ймовірно, другу будівлю також будуть з’єднувати зі злітною смугою.

На думку експерта, приміщення можуть використовувати для ремонту невеликих цивільних бортів типу Sukhoi Superjet й Су-30.

Уральський завод цивільної авіації

Фото: Уральський завод цивільної авіації (radiosvoboda.org)

Завод, який розташований в Єкатеринбургу, ремонтує двигуни та редуктори, які можуть використовуватись у військових гелікоптерах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24 та Ка-52. Перелічені гелікоптери терористи активно використовують для війни проти України.

У вересні поточного року місцеві видання писали про дефіцит кадрів на заводах. Зокрема, через збільшення обсягів виробництва.

З кінця 2021-го року на території заводу Росія почала зводити новий великий цех довжиною до 145 метрів й шириною до 75 метрів. Його також було добудовано в поточному році.

"Новобудова на Уральському заводі цивільної авіації - колишньому заводі №404 - це цех, де, скоріш за все, виробляється профільна продукція – авіадвигуни. Або допоміжні силові установки - це агрегати, які забезпечують додатковою енергією літак або гелікоптер. Такі будівлі не потребують прямого доступу до руліжної смуги", - пояснює авіаексперт Храпчинський.

Дубнянський машинобудівний завод та "Кронштадт"

Фото: Дубнянський машинобудівний завод та "Кронштадт" (radiosvoboda.org)

Завод розташований в місті Дубна на півночі Московської області. На його території також розташоване Машинобудівне конструкторське бюро "Радуга", яке входить до складу держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння".

"Радуга" виробляє ракети Х-22, Х-55, Х-101, якими терористи атакують житлові будинки, торговельні центри й енергетичну інфраструктуру України.

Протягом останніх двох років, згідно зі супутниковими знімками, поруч із заводом побудували велику будівлю. Зокрема було обладнано й два гелікоптерні майданчики. Ця будівля - новий приватний завод із виробництва російських БПЛА, який належить компанії "Кронштадт".

В червні 2022 року, один із менеджерів "Кронштадт", заявив про набір персоналу для роботи на заводі, який "нарощує оберти виробництва".

"Новий завод з виробництва безпілотних літальних апаратів з метою виконання отриманих замовлень незабаром перейде на тризмінний режим роботи. У зв'язку з чим компанія «Кронштадт» продовжує набір персоналу", - цитує заступника директора компанії "Кронштадт" Олексія Бєлих російське видання TopWar.

Росія готується до довгої війни

Як стверджує видання, є й такі заводиВПК, про появу яких російські терористи звітуються відкрито, наприклад:

в жовтні поточного року міністр оборони Сергій Шойгу взяв участь в церемонії здачі корпусу майбутнього ракетного заводу концерну "Алмаз-Антей". За словами посадовця, підприємство випускатиме системи протиповітряної оборони;

в січні 2023 року стало відомо придбання й переобладнання торгівельного центру в Іжевську "Італмас" під виробництво баражуючих боєприпасів типу "Ланцет".

Як стверджує військовий експерт Михайло Жирохов, ймовірно Російська Федерація не планує припиняти війну у найближчі роки й готова витрачати сотні мільярдів рублів на розвиток власного ВПК.

"В РФ існує програма розвитку збройних сил та військово-промислового комплексу, яка функціонує ще з 2010 року і ось в її рамках проходить модернізація основних підприємств оборонного комплексу та можливо побудова нових підприємств. Як ми бачимо, зараз активно йде "війна БПЛА" з обох сторін і Росія робить на це певний акцент, але не забуває і про інші галузі", - пояснив Жирохов й додав, що, ймовірно, Росія готується "грати в довгу" у цій війні.