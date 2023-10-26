Россия активно наращивает мощности военных заводов: анализ спутниковых снимков

Казанский авиационный завод

Фото: Казанский авиационный завод (radiosvoboda.org)

Казанский авиационный завод - завод из структуры госкорпорации "Ростех", который расположен возле аэропорта "Борисоглебское" в Казани. На нем работают не только с гражданскими самолетами, но и со стратегическими бомбардировщиками, с которых Россия наносит удары по Украине.

По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, в советские времена завод был одним из важнейших стратегических объектов, поскольку работал с самолетами ядерной триады: Ту-16, Ту-22 и Ту-160. Мощности завода позволяют делать модернизацию и ремонт остатков Ту-22М3 и Ту-160.

В этом году Россия возвела на территории завода новый большой ангар. Процесс возведения был отслежен с помощью спутниковых снимков Maxar и Planet Labs. Первые работы начали еще в 2018 году, но строительство ускорилось уже в 2022-м.

В сюжете "Россия-1" утверждалось о том, что террористы будут использовать ангар якобы для новых гражданских самолетов Ту-214, впрочем, эксперты считают, что в цехе также могут ремонтировать и модернизировать стратегические бомбардировщики.

"Как мы видим, ангар состоит из двух частей. Одна из них - помещение для крупно-узловой сборки или обслуживания и ремонта, с учетом размеров и имеющейся рулежной дорожки там одновременно можно обслуживать три самолета Ту-160. Вторая - помещение с цехами для ремонта, изготовления или обслуживания агрегатов к самолету", - пояснил Анатолий Храпчинский.

Иркутский авиационный завод

Фото: Иркутский авиационный завод (radiosvoboda.org)

Профилем авиазавода есть истребители Су-30 всех модификаций. Самолеты наиболее популярны в воздушных силах России. Согласно данным международного издания The Military Balance, РФ имеет около 120 единиц вышеупомянутых истребителей.

Согласно спутниковым снимкам Maxar и Planet Labs, в период с 2019-го по 2021 год на территории завода появилась пристройка с выходом на авиаполосу. Уже в текущем году завершается строительство еще одного довольно похожего объекта. Вероятно, второе здание также будут соединять со взлетной полосой.

По мнению эксперта, помещение могут использовать для ремонта небольших гражданских бортов типа Sukhoi Superjet и Су-30.

Уральский завод гражданской авиации

Фото: Уральский завод гражданской авиации (radiosvoboda.org)

Завод, который расположен в Екатеринбурге, ремонтирует двигатели и редукторы, которые могут использоваться в военных вертолетах типа Ми-2, Ми-8, Ми-24 и Ка-52. Перечисленные вертолеты террористы активно используют для войны против Украины.

В сентябре текущего года местные издания писали о дефиците кадров на заводах. В частности, из-за увеличения объемов производства.

С конца 2021-го года на территории завода Россия начала возводить новый большой цех длиной до 145 метров и шириной до 75 метров. Его также было достроено в текущем году.

"Новостройка на Уральском заводе гражданской авиации - бывшем заводе №404 - это цех, где, скорее всего, производится профильная продукция - авиадвигатели. Или вспомогательные силовые установки - это агрегаты, которые обеспечивают дополнительной энергией самолет или вертолет. Такие здания не требуют прямого доступа к рулежной полосе", - объясняет авиаэксперт Храпчинский.

Дубнянский машиностроительный завод и "Кронштадт"

Фото: Дубнянский машиностроительный завод и "Кронштадт" (radiosvoboda.org)

Завод расположен в городе Дубна на севере Московской области. На его территории также расположено Машиностроительное конструкторское бюро "Радуга", которое входит в состав госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение".

"Радуга" производит ракеты Х-22, Х-55, Х-101, которыми террористы атакуют жилые дома, торговые центры и энергетическую инфраструктуру Украины.

В течение последних двух лет, согласно спутниковым снимкам, рядом с заводом построили большое здание. В том числе были оборудованы и две вертолетные площадки. Это здание - новый частный завод по производству российских БПЛА, который принадлежит компании "Кронштадт".

В июне 2022 года, один из менеджеров "Кронштадт", заявил о наборе персонала для работы на заводе, который "наращивает обороты производства".

"Новый завод по производству беспилотных летательных аппаратов с целью выполнения полученных заказов вскоре перейдет на трехсменный режим работы. В связи с чем компания "Кронштадт" продолжает набор персонала", - цитирует заместителя директора компании "Кронштадт" Алексея Белых российское издание TopWar.

Россия готовится к долгой войне

Как утверждает издание, есть и такие заводы ВПК, о появлении которых российские террористы отчитываются открыто, например:

в октябре текущего года министр обороны Сергей Шойгу принял участие в церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода концерна "Алмаз-Антей". По словам чиновника, предприятие будет выпускать системы противовоздушной обороны;

в январе 2023 года стало известно о приобретении и переоборудовании торгового центра в Ижевске "Италмас" под производство барражирующих боеприпасов типа "Ланцет".

Как утверждает военный эксперт Михаил Жирохов, вероятно Российская Федерация не планирует прекращать войну в ближайшие годы и готова тратить сотни миллиардов рублей на развитие собственного ВПК.

"В РФ существует программа развития вооруженных сил и военно-промышленного комплекса, которая функционирует еще с 2010 года и вот в ее рамках проходит модернизация основных предприятий оборонного комплекса и возможно построение новых предприятий. Как мы видим, сейчас активно идет "война БПЛА" с обеих сторон и Россия делает на это определенный акцент, но не забывает и о других отраслях", - пояснил Жирохов и добавил, что, вероятно, Россия готовится "играть в долгую" в этой войне.