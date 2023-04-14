Россия активизировала наступление на Бахмут силами "Вагнера" и ВДВ, - британская разведка

Россия активизировала наступление на город Бахмут в Донецкой области, поскольку силы минобороны РФ и группы "Вагнера" улучшили взаимодействие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, украинская оборона по-прежнему удерживает западные районы города, но за последние 48 часов подверглась особенно интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны российской армии.

По данным британской разведки, штурмовые группы "Вагнера" продолжают основное наступление через центр города, в то время как российские воздушно-десантные войска (ВДВ) сменили часть подразделений "Вагнера", обеспечивающих северный и южный фланги операции.

"Украинские силы сталкиваются со значительными проблемами с пополнением запасов, но организованно уходят с позиций, которые они были вынуждены уступить", - отмечают в Минобороны Британии.

В начале апреля британская разведка сообщала, что российские войска продвинулась в центр Бахмута, поскольку "Вагнер" и командиры минобороны России приостановили свою непрекращающуюся вражду и улучшили сотрудничество.