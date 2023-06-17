Россия абсолютно безответственно относится к перемещению ядерного оружия, - Байден

Россия "абсолютно безответственно" относится к перемещению ядерного оружия, в том числе, в Беларусь.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Я уже много раз говорил об этом - это абсолютно безответственно", - заявил он.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

В конце мая министры обороны Беларуси и РФ договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории РБ. Москва планирует передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ядерные боеприпасы.

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявлял, что перемещение уже началось и первое ядерное оружие уже находится в Беларуси. Однако "Беларускі Гаюн" заявили, что фактов такого перемещения не наблюдается.

Сам белорусский диктатор Александр Лукашенко уже начал мечтать о том, как использовать ядерное оружие, однако в РФ заявили, что контроль за тактическим ядерным оружием остается за ними.

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