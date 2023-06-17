ua ru
Сб, 17 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия абсолютно безответственно относится к перемещению ядерного оружия, - Байден

Новина українською →
Суббота 17 июня 2023 21:27
Россия абсолютно безответственно относится к перемещению ядерного оружия, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия "абсолютно безответственно" относится к перемещению ядерного оружия, в том числе, в Беларусь.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я уже много раз говорил об этом - это абсолютно безответственно", - заявил он.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

В конце мая министры обороны Беларуси и РФ договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории РБ. Москва планирует передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ядерные боеприпасы.

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявлял, что перемещение уже началось и первое ядерное оружие уже находится в Беларуси. Однако "Беларускі Гаюн" заявили, что фактов такого перемещения не наблюдается.

Сам белорусский диктатор Александр Лукашенко уже начал мечтать о том, как использовать ядерное оружие, однако в РФ заявили, что контроль за тактическим ядерным оружием остается за ними.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Ядерное оружие Война России против Украины
NEWS
Причиной разрушения Каховской ГЭС мог стать подрыв прохода под водой, - NYT
Причиной разрушения Каховской ГЭС мог стать подрыв прохода под водой, - NYT
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом