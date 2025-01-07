Росія з 2022 року втратила у війні проти України понад 800 тисяч військових, - Генштаб

Втрати РФ у війні проти України перевищили позначку у 800 тисяч військовослужбовців з 24 лютого 2022 року. Лише за останню добу ворог втратив 1970 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковій звіт Генерального штабу ЗСУ.

Водночас у Генштабі зазначили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Зокрема, збитих крилатих ракет (у вчорашній статистиці було вказано 3006 одиниць).

Нагадаємо, що станом на 22:00 вчорашнього дня, на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. З них майже дві третини лише на двох напрямках - Курському та Покровському.

Зокрема, у Курській області ЗСУ відбили 44 атаки, при цьому 42 бої ще тривали. Тим часом на Покровському напрямку війська РФ 40 разів намагалися прорвати українську оборону. 10 бойових зіткнень до того моменту тривали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.