Россия с 2022 года потеряла в войне против Украины более 800 тысяч военных, - Генштаб

Потери РФ в войне против Украины превысили отметку в 800 тысяч военнослужащих с 24 февраля 2022 года. Только за последние сутки враг потерял 1970 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

В то же время в Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника. В частности, сбитых крылатых ракет (во вчерашней статистике было указано 3006 единиц).

Напомним, что по состоянию 22:00 вчерашнего дня, на фронте произошло 199 боевых столкновений. Из них почти две трети лишь на двух направлениях - Курском и Покровском.

В частности, в Курской области ВСУ отбили 44 атаки, при этом 42 боя еще продолжались. Тем временем на Покровском направлении войска РФ 40 раз пытались прорвать украинскую оборону. 10 боестолкновений к тому моменту продолжались.

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