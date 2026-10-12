У Roshen зробили заяву після удару РФ по фабриці у Вінниці

У компанії наголосили, що життя співробітників вдалося зберегти, оскільки після тривоги сталася оперативна евакуація.

Щоб виправдати таку атаку, росіяни поширюють вкид, що на заводах Roshen "виробляють дрони".

"Roshen офіційно спростовує цю інформацію. Підприємства корпорації виробляють кондитерську продукцію та не здійснюють виробництва дронів або іншої продукції військового призначення. Виробничий комплекс у Вінниці є цивільним об'єктом", - йдеться у заяві компанії.

Такі удари - це загроза життю мирних українців, додали в Roshen.

У корпорації також наголосили на необхідності розслідування цієї терористичної атаки та належної правової оцінки дій винних.

Удар по Roshen

Нагадаємо, сьогодні, 12 жовтня, голова Вінницької ОВА написала про те, що російські окупанти атакували об'єкт цивільної інфраструктури у місті.

При цьому в мережі розповсюджували інформацію про те, що ворог ударив по фабриці Roshen.