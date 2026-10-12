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В Roshen сделали заявление после удара РФ по фабрике в Виннице

19:20 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: РФ ударила по фабрике Roshen (roshen.com)

Российские оккупанты атаковали производственный комплекс Roshen в Виннице. Также враг распространяет фейки, что на заводе якобы производят беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Roshen.

В компании подчеркнули, что жизни сотрудников удалось сохранить, поскольку после тревоги произошла оперативная эвакуация.

Чтобы оправдать такую атаку, россияне распространяют вброс, что на заводах Roshen "производят дроны".

"Roshen официально опровергает эту информацию. Предприятия корпорации производят кондитерскую продукцию и не осуществляют производства дронов или другой продукции военного назначения. Производственный комплекс в Виннице является гражданским объектом", - сказано в заявлении компании.

Такие удары - это угроза для жизни мирных украинцев, добавили в Roshen.

В корпорации также подчеркнули необходимость расследования этой террористической атаки и надлежащей правовой оценки действий виновных.

Удар по Roshen

Напомним, сегодня, 12 октября, глава Винницкой ОВА написала о том, что российские оккупанты атаковали объект гражданской инфраструктуры в городе.

При этом в сети распространяли информацию о том, что враг ударил по фабрике Roshen.

По состоянию на сейчас известно, что спасатели ликвидировали пожар, который возник в результате удара.

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