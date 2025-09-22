UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Рош га-Шана в Умані: понад 35 тисяч хасидів уже в Україні, частині відмовили у в’їзді

Фото: Хасиди в Умані (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

До Умані Черкаської області на святкування Рош га-Шана прибули понад 35 тисяч паломників-хасидів. Основний потік гостей спостерігався протягом останніх п’яти днів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За даними ДПСУ, щодня кордон України з країнами ЄС та Молдовою перетинали від кількох тисяч до понад 10 тисяч прочан. Більшість із них в’їжджали організованими групами.

Водночас частині паломників було відмовлено у в’їзді. Причинами стали проблеми з документами або чинна заборона на в’їзд, ухвалена державними органами через попередні порушення законодавства України.

Раніше РБК-Україна писало про святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, який відзначають 22-24 вересня. Це час молитви і покаяння, коли, за віруваннями, Бог визначає долю людини на рік. Однією з головних традицій є паломництво до могили цадика Нахмана в Умані.

Директор Українсько-Ізраїльського Інституту стратегічних досліджень імені Голди Меїр, художник і громадський діяч, доктор психології Альберт Фельдман розповів в інтерв’ю РБК-Україна про традиції святкування Рош га-Шана в Україні та його значення для юдеїв.

Також ми розповідали про посилені заходи безпеки в Умані під час святкування Рош га-Шана. У місті цілодобово чергують правоохоронці, заборонено продаж алкоголю та піротехніки, діє контроль транспорту на в’їздах. Також введені обмеження руху: окремі вулиці перекриті, а доступ на деякі ділянки дозволений лише паломникам-хасидам.

УманьДПСУНовий рікРош ха-Шана