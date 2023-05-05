Росгвардія примусово вивозить мешканців окупованих Олешок і заселяється у порожні будинки

Росгвардія примусово вивозить мешканців окупованих Олешок у Херсонській області. Також окупанти розселяються у порожніх будинках вздовж Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області ворог розселяє солдат у захоплених будинках місцевих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Олешки прибув підрозділ Росгвардії, який заселився у помешканнях примусово "евакуйованих"" українців. При цьому примусова "евакуація" окремих груп населення в місті продовжується.

"Аналогічна ситуація з розселенням ворожих солдатів фіксується й в інших населених пунктах лівого берега", - додали в ЦНС.