Росгвардія примусово вивозить мешканців окупованих Олешок і заселяється у порожні будинки

Росгвардія примусово вивозить мешканців окупованих Олешок у Херсонській області. Також окупанти розселяються у порожніх будинках вздовж Дніпра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області ворог розселяє солдат у захоплених будинках місцевих", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Олешки прибув підрозділ Росгвардії, який заселився у помешканнях примусово "евакуйованих"" українців. При цьому примусова "евакуація" окремих груп населення в місті продовжується.
"Аналогічна ситуація з розселенням ворожих солдатів фіксується й в інших населених пунктах лівого берега", - додали в ЦНС.
Нагадаємо, що росіяни вимагають від мешканців частини Херсонської області терміново покинути регіон. Це стосується людей, які проживають вздовж Дніпра.
Росія перекинула до Скадовська Херсонської області підрозділ із засуджених нібито для забезпечення правопорядку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.