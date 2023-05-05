Росгвардия принудительно вывозит жителей оккупированных Олешек и заселяется в пустые дома

Росгвардия принудительно вывозит жителей оккупированных Олешек в Херсонской области. Также оккупанты расселяются в пустых домах вдоль Днепра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированном левом берегу Херсонской области враг расселяет солдат в захваченных местных домах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Олешки прибыло подразделение Росгвардии, которое заселилось в жилищах принудительно "эвакуированных" украинцев, при этом принудительная "эвакуация" отдельных групп населения в городе продолжается.
"Аналогичная ситуация с расселением вражеских солдат фиксируется и в других населенных пунктах левого берега", - добавили в ЦНС.
Напомним, что россияне требуют от жителей части Херсонской области срочно покинуть регион. Это касается людей, проживающих вдоль Днепра.
Россия перебросила в Скадовск Херсонской области подразделение из осужденных якобы для обеспечения правопорядка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.