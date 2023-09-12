Росгвардія може вербувати колишніх ув'язнених з ПВК "Вагнера", - ISW

Видання передає слова родичів ув'язнених, які стверджують, що деяких з них запросили служити в Росгвардії після проходження серії тестів та атестації. Крім цього, їм необхідно надати документи про офіційне помилування і укладення контрактів з "Вагнером". Зазначається, що не всі бажаючі змогли пройти перевірку.

При цьому, колишніх ув'язнених беруть виключно "не на керівні посади, і навіть не у середній офіцерський склад". А один з військовослужбовців Росгвардії розповів, що його підрозділ відправив колишніх "вагнерівців" охороняти об'єкти на окупованих територіях України.

"Можливе активне вербування Росгвардією колишніх бійців "Вагнера" заслуговує на увагу на тлі нещодавніх зусиль російського керівництва посилити роль Росгвардії як внутрішнього органу безпеки після збройного повстання Пригожина", - пише ISW.

"Вагнерівці" у Білорусі

Після невдалого бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина частину його бойовиків відправили до Білорусі. Польща та Литва заявляли про те, що найманці можуть проводити провокації на кордоні країн НАТО.

А нещодавно літак з Пригожиним на борту розбився в Росії. Слідчий комітет РФ підтвердив його смерть. Однак, за словами самопроголошеного білоруського диктатора Олександра Лукашенка, найманці залишаться в Білорусі. Там їм запропонували доєднатись до місцевої ПВК "ГардСервіс".

Пізніше стало відомо, що політичне керівництво Росії хоче до середини вересня відправити більшу частину найманців ПВК "Вагнера" до Африки.

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