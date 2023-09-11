У Білорусі знайшли "застосування" найманцям "Вагнера", які відмовилися воювати в Україні

Найманці ПВК "Вагнера", які відмовилися підписати контракт з Міноборони РФ і продовжити воювати в Україні, стануть частиною ПВК "ГардСервіс" у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Всім вагнерівцям в Білорусі, які не захотіли підписувати контракт з МО РФ та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК "ГардСервіс", - йдеться в повідомленні.

Найманці "ГардСервісу" постійно тренується в Маріній Горці Мінської області на базі колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо".

"Основне завдання ПВК залучення їх для протидії опозиції у випадку несприятливого політичного сценарію для Олександра Лукашенка", - додали в Центрі.

Нагадаємо, що "ГардСервіс" створено спеціальним указом голови білоруського режиму Олександра Лукашенка у 2019 році. Вона постійно співпрацює з найманцями з ПВК "Вагнера".

ПВК "Вагнера"

Найманці ПВК "Вагнера" опинилися в Білорусі після невдалого бунту її засновника Євгена Пригожина, який під час рейду Росією зі своїми "солдатами" не дійшов до Москви 200 км.

При цьому глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що нібито домовився з Пригожиним про припинення бунту. Тоді в Кремлі заявили, що глава бойовиків "піде в Білорусь" разом з частиною "вагнерівців", а решта може підписати контракти з МО РФ, але знайшлися й ті, хто не послухався наказу Шойгу, залишившись у Білорусі. А з самого Пригожина під час виконання цієї умови буде знято всі звинувачення, як, власне, і сталося.

При цьому міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав з 25 червня ліквідувати "вагнерівців", які залишилися воювати на території України.