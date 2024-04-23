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Росавіація скинула ракету X-59 на Бєлгородську область, - ЗМІ

Фото: ракета Х-59МК2 на виставці (Allocer / wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Російський військовий літак скинув ракету X-59 на територію Бєлгородської області. Вона впала за два кілометри від населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Astra.

Зазначається, що ракета X-59 була виявлена ще 19 квітня в полі за пару кілометрів від села Красне у Бєлгородському районі РФ.

РосЗМІ пишуть, що боєприпас "нештатно" зійшов з літака ЗС РФ за 92 км від кордону з Україною.

"Військовим довелося знищувати її на місці", - йдеться в повідомленні.

За даними російського видання, руйнувань та постраждалих внаслідок події немає.

Авіація РФ скидає авіабомби на Бєлгородську область

За даними росЗМІ, у березні та квітні зафіксовано щонайменше 21 випадок скидання літаками ВПС РФ авіаційних бомб на територію цього російського регіону, а також тимчасово окуповані території України.

"Влада вважає за краще це приховувати, а коли це не вдається, називають падіння - "нештатним сходом боєприпасів". Точних відповідей, чому це відбувається " немає", - пише російське видання.

Зазначимо, Х-59 ("Овод") є ще радянською дозвуковою ракетою. Війська РФ часто застосовують такі високоточні авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" середнього радіуса дії для завдання ударів по Україні. 

Зокрема, російські загарбники вдарили 22 квітня ракетою Х-59 по телевізійній вежі у Харкові.

Раніше повідомлялося, що наприкінці березня у російській Бєлгородській області були зафіксовані випадки скидання російською авіацією 250-кілограмової та 500-кілограмової авіабомб з фугасною боєголовкою (ФАБ-250 та ФАБ-500 відповідно), а також коригованої авіабомби на 1,5 тонни КАБ-1500.

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