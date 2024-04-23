Росавиация сбросила ракету X-59 на Белгородскую область, - СМИ
Российский военный самолет сбросил ракету X-59 на территорию Белгородской области. Она упала в двух километрах от населенного пункта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Astra.
Отмечается, что ракета X-59 была обнаружена еще 19 апреля в поле за пару километров от села Красное в Белгородском районе РФ.
РосСМИ пишут, что боеприпас "нештатно" сошел с самолета ВС РФ в 92 км от границы с Украиной.
"Военным пришлось уничтожать ее на месте", - говорится в сообщении.
По данным российского издания, разрушений и пострадавших в результате происшествия нет.
Авиация РФ сбрасывает авиабомбы на Белгородскую область
По данным росСМИ, в марте и апреле зафиксирован по меньшей мере 21 случай сброса самолетами ВВС РФ авиационных бомб на территорию этого российского региона, а также временно оккупированные территории Украины.
"Власти предпочитают это скрывать, а когда это не удается, называют падение - "нештатным сходом боеприпасов". Точных ответов, почему это происходит "нет", - пишет российское издание.
Отметим, что Х-59 ("Овод") является еще советской дозвуковой ракетой. Войска РФ часто применяют такие высокоточные авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия для нанесения ударов по Украине.
В частности, российские захватчики ударили 22 апреля ракетой Х-59 по телевизионной башне в Харькове.
Ранее сообщалось, что в конце марта в российской Белгородской области были зафиксированы случаи сброса российской авиацией 250-килограммовой и 500-килограммовой авиабомб с фугасной боеголовкой (ФАБ-250 и ФАБ-500 соответственно), а также корректированной авиабомбы на 1,5 т КАБ-1500.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.