"Росатом" навряд чи підпаде під обмеження 10-го пакета санкцій ЄС, - Bloomberg

Європейський союз навряд чи запровадить санкції проти російського холдингу у сфері атомної галузі "Росатому".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пояснив один зі співрозмовників видання, кілька країн-членів виступають проти того, щоб "Росатом" потрапив до списку санкцій.

Ще минулого тижня президент України Володимир Зеленський напряму закликав лідерів ЄС запровадити обмеження проти компанії через те, що вона відповідальна за окупацію ЗАЕС й взяття в заручники працівників станції, а також депортацію їх дітей до Росії.