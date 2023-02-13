"Росатом" вряд ли подпадет под ограничения 10-го пакета санкций ЕС, - Bloomberg

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пояснил один из собеседников издания, несколько стран-членов выступают против того, чтобы "Росатом" попал в список санкций.

Еще на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский напрямую призвал лидеров ЕС ввести ограничения против компании из-за того, что она ответственна за оккупацию ЗАЭС и взятие в заложники работников станции, а также депортацию их детей в Россию.