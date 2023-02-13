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"Росатом" вряд ли подпадет под ограничения 10-го пакета санкций ЕС, - Bloomberg

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Понедельник 13 февраля 2023 11:56
"Росатом" вряд ли подпадет под ограничения 10-го пакета санкций ЕС, - Bloomberg Фото: "Росатом" вряд ли подвергнется ограничению 10-го пакета санкций ЕС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз вряд ли введет санкции против российского холдинга в сфере атомной отрасли "Росатома".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пояснил один из собеседников издания, несколько стран-членов выступают против того, чтобы "Росатом" попал в список санкций.

Еще на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский напрямую призвал лидеров ЕС ввести ограничения против компании из-за того, что она ответственна за оккупацию ЗАЭС и взятие в заложники работников станции, а также депортацию их детей в Россию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в СМИ узнали подробности относительно 10-го пакета санкций ЕС против России.

Как пояснил президент Украины, власти делают все возможное для того, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных ограничений.

Тем временем Politico раскрыло некоторые подробности относительно нового пакета санкций против России.

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