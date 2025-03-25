Росармія знову вдарила по житловому сектору в передмісті Сум (відео наслідків)

Як передає РБК-Україна , про це розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій України ( ДСНС ).

"Сумська область: ворог продовжує наносити удари по житловому сектору", - йдеться в повідомленні надзвичайників у публікації в Telegram-каналі.

Зазначається, що противник завдав ударів напередодні пізно ввечері (24 березня) "по одному із сіл, яке розташоване неподалік обласного центру".

"Горів житловий будинок та суха рослинність. Фахівці ДСНС ліквідували пожежу, також обстежили територію, по якій було нанесено удар", - розповіли надзвичайники.

Також у ДСНС показали відео наслідків російської повітряної атаки на село в передмісті Сум.

Обстріли Сум та області

Нагадаємо, Сумська область практично постійно страждає від обстрілів з боку російських окупантів. Найчастіше під удари потрапляють прикордонні населені пункти регіону, позаяк загарбники можуть для атак застосовувати не тільки БПЛА, ракети та авіабомби, а й артилерію та міномети. Разом з тим також ворог також активно б'є й по місту Суми.

Як повідомлялося раніше, 24 березня російські терористи завдали ракетного удару по центу міста Суми. Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені кілька багатоповерхівок, школа та лікарня. Рятувальники повідомляли, що через атаку почалося кілька пожеж. Також вони провели евакуацію 40 дітей і 16 дорослих.

За останніми даними (станом на пізній вечір 24 березня), кількість постраждалих у Сумах через ракетний обстріл перевищила 90 осіб, серед яких багато дітей.

Також ми писали, що 23 березня росармія завдала авіаударів по Миропільській громаді Сумської області, й тоді внаслідок обстрілу загинула жінка, були пошкоджені та знищені будинки.