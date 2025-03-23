Росіяни скинули авіабомби на Сумську область: загинула людина, знищені будинки

Російські окупанти 23 березня завдали авіаударів по Миропільській громаді Сумської області. Загинула жінка, пошкоджені та знищені будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області .

За даними прокуратури, 23 березня окупанти впродовж всього дня обстрілювали та скидали керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Миропільської громади Сумського району.

"Унаслідок атаки ворога загинула 61-річна продавчиня магазину, іще одну особу поранено", - розповідає прокуратура.

Окрім того, через ворожі удари пошкоджено та знищено низку приватних будинків.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями задокументували наслідки ворожого обстрілу.

"За процесуального керівництва Сумської обласної та Сумської окружної прокуратур проводяться досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначили правоохоронці.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Фото: наслідки ворожих обстрілів у Сумській області (t.me/prokuraturasumy)

Ситуація у Сумській області

Зазначимо, що Сумська область практично постійно страждає від російських ударів. Прикордонні населені пункти регіону найчастіше потрапляють під обстріли (окупанти можуть для атак застосовувати не тільки БПЛА, ракети та авіабомби, а й артилерію та міномети). Разом з тим також ворог б'є й по місту Суми.

Так, російські загарбники у п'ятницю, 21 березня, завдали масованого авіаційного удару по прикордонню Сумської області. Через обстріл спалахнула масштабна пожежа й зазнали руйнувань будинки.

У Краснопільській громаді внаслідок російських авіаційних ударів загинули дві людини, отримали поранення - двоє осіб, було пошкоджено будинок культури, адміністративні будівлі, магазини та цивільні будинки.