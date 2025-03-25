Росармия снова ударила по жилому сектору в пригороде Сум (видео последствий)

Российские захватчики нанесли удары по селу возле города Сумы, атаковав жилой сектор. Обстрел произошел вчера вечером, и в результате атаки был пожар.

Как передает РБК-Украина , об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС ).

"Сумская область: враг продолжает наносить удары по жилому сектору", - говорится в сообщении чрезвычайников в публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что противник нанес удары накануне поздно вечером (24 марта) "по одному из сел, которое расположено недалеко от областного центра".

"Горел жилой дом и сухая растительность. Специалисты ГСЧС ликвидировали пожар, также обследовали территорию, по которой был нанесен удар", - рассказали чрезвычайники.

Также в ГСЧС показали видео последствий российской воздушной атаки на село в пригороде Сум.

Обстрелы Сум и области

Напомним, Сумская область практически постоянно подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов. Чаще всего под удары попадают приграничные населенные пункты региона, так как захватчики могут для атак применять не только БПЛА, ракеты и авиабомбы, но и артиллерию и минометы. Вместе с тем враг также активно бьет и по городу Сумы.

Как сообщалось ранее, 24 марта российские террористы нанесли ракетный удар по центу города Сумы. В результате вражеского обстрела были повреждены несколько многоэтажек, школа и больница. Спасатели сообщали, что из-за атаки началось несколько пожаров. Также они провели эвакуацию 40 детей и 16 взрослых.

По последним данным (по состоянию на поздний вечер 24 марта), количество пострадавших в Сумах из-за ракетного обстрела превысило 90 человек, среди которых много детей.

Также мы писали, что 23 марта росармия нанесла авиаудары по Миропольской громаде Сумской области, и тогда в результате обстрела погибла женщина, были повреждены и уничтожены дома.