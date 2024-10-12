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Росармія завдала ракетного удару по Сумах, влучила по житловому мікрорайону

Фото: у Сумах зафіксоване влучання через ракетну атаку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники завдали по місту Суми ракетного удару ввечері у п'ятницю, 11 жовтня. Було зафіксоване влучання у житловий мікрорайон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram.

Зазначається, що за попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає.

"Сумщина. Сьогодні, 11 жовтня пізно ввечері ворог здійснив ракетний удар по житловому мікрорайону обласного центру. Зафіксовано один вибух", - йдеться в заяві адміністрації.

В ОВА також розповіли, що на місці влучання працюють "всі необхідні служби".

"Наслідки атаки росіян уточнюються", - додали в адміністрації.

Обстріли Сум та області

Зазначимо, що у п'ятницю ввечері фіксувалися неодноразові пуски російськими окупантами керованих авіабомб у напрямку Сумської області.

Так, наприклад, за пару годин до опівночі про пуски ворогом КАБ в напрямку Сумщини у Повітряних силах ЗСУ повідомляли сім разів: о 23.55, 23.15, 22.55, 22.38, 22.35, 22.11, 22.00.

А вже опівночі військові інформували про рух КАБ ворога в напрямку Білопілля (Сумський район).

Додамо, після опівночі сумські ЗМІ писали про вибухи, які було чути у Сумах.

Також повідомлялося, що ввечері 6 жовтня у Сумах пролунав вибух на тлі попередження про загрозу балістики.

А 28 вересня росіяни вдарили по медустанові у Сумах. А коли на місце приїхали профільні служби, окупанти завдали повторної атаки.

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СумиРакетний удар