Росармія завдала ракетного удару по Сумах, влучила по житловому мікрорайону

Зазначається, що за попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає.

"Сумщина. Сьогодні, 11 жовтня пізно ввечері ворог здійснив ракетний удар по житловому мікрорайону обласного центру. Зафіксовано один вибух", - йдеться в заяві адміністрації.

В ОВА також розповіли, що на місці влучання працюють "всі необхідні служби".

"Наслідки атаки росіян уточнюються", - додали в адміністрації.

Обстріли Сум та області

Зазначимо, що у п'ятницю ввечері фіксувалися неодноразові пуски російськими окупантами керованих авіабомб у напрямку Сумської області.

Так, наприклад, за пару годин до опівночі про пуски ворогом КАБ в напрямку Сумщини у Повітряних силах ЗСУ повідомляли сім разів: о 23.55, 23.15, 22.55, 22.38, 22.35, 22.11, 22.00.

А вже опівночі військові інформували про рух КАБ ворога в напрямку Білопілля (Сумський район).

Додамо, після опівночі сумські ЗМІ писали про вибухи, які було чути у Сумах.

Також повідомлялося, що ввечері 6 жовтня у Сумах пролунав вибух на тлі попередження про загрозу балістики.

А 28 вересня росіяни вдарили по медустанові у Сумах. А коли на місце приїхали профільні служби, окупанти завдали повторної атаки.